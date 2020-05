Peso da Régua: Feira Semanal regressa amanhã

A feira semanal, realizada no parque multiusos, em Peso da Régua, reabrirá na próxima quarta-feira, dia 27 de maio.

A Câmara Municipal do Peso da Régua assegura que a reabertura da feira será feita de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde, no que respeita à higienização das mãos, distanciamento social e uso de máscara obrigatório. No recinto da feira, poderão entrar até 280 pessoas de cada vez.

A reabertura da feira surge na sequência de outras medidas de desconfinamento tomadas a nível concelhio e na perspetiva de continuar a impulsionar a recuperação da atividade económica local.

A Câmara Municipal do Peso da Régua apela a todas as pessoas para que cumpram com as regras de acesso definidas e que, no local, sigam as orientações dos funcionários municipais que estarão a dar apoio.