Peso da Régua: feira semanal e mercado realizaram-se em segurança

A feira semanal e o mercado, no Peso da Régua, realizaram-se em cumprimento rigoroso das medidas definidas pela Direção-Geral de Saúde, tendo o Município reforçado as medidas de fiscalização do cumprimento do plano de contingência.

No Mercado Municipal foram definidos novos circuitos de acesso, por forma a minimizar o cruzamento entre as pessoas. Na feira semanal tudo decorreu de acordo com as regras em vigor, desde a reabertura da feira no contexto da pandemia.

A Câmara Municipal do Peso da Régua volta a apelar ao compromisso de todos em torno da saúde. “Ninguém está a salvo deste inimigo silencioso. Os gestos que protegem são os de cada um de nós. Por isso, protejam-se e protejam os outros!”, informou a autarquia.

As regras continuam a ser higienizar as mãos, cumprir com o distanciamento obrigatório e usar a máscara.