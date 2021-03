Peso da Régua: crianças aprendem a construir armadilhas para Vespa Asiática

A equipa multidisciplinar do PIICIE, no âmbito da medida/ação 4 – Somos Escola, considerou importante, no âmbito do desenvolvimento das atividades lúdico-pedagógicas que realiza diariamente nos Centros Escolares, elucidar os alunos sobre a importância de preservar as culturas agrícolas e apiculturas existentes no concelho, muito afetadas pela chegada da vespa asiática ao nosso país.

Para tal estabeleceu uma parceria com o Gabinete de Proteção Civil do Município do Peso da Régua de forma a envolver os alunos nas ações enquadradas no programa de “Apoio para a Destruição dos Ninhos de Vespa velutina”.

No âmbito desta iniciativa foi proporcionada aos alunos a possibilidade de aprenderem a construir uma armadilha doméstica, de fácil execução, com materiais acessíveis e que poderá ser replicada em casa, com a ajuda de familiares. A afixação das armadilhas é uma mais-valia para evitar a proliferação desta espécie.