Peso da Régua: concluída pavimentação da rua de Vila Franca

Está concluída a pavimentação a betuminoso da rua de Vila Franca, no Peso da Régua. Com esta intervenção pretende-se melhorar a qualidade da circulação nesta via que, sobretudo, no inverno, apresentava dificuldades acrescidas.

Por outro lado, o início da obra, a curto prazo, na Av. ª Dr. Manuel de Arriaga exige a redefinição da circulação automóvel na cidade, sendo, por isso, fundamental a melhoria do estado da rede viária.

É este o compromisso com quem vive e trabalha em Peso da Régua, por forma a diminuir os constrangimentos diários na circulação rodoviária.