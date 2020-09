Peso da Régua: Comissão Municipal de Apoio reforça ajudas aos idosos

A primeira reunião da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso do Peso da Régua realizou-se dia 22 de setembro, por forma a definir as regras de funcionamento da mesma, com vista à elaboração de diagnóstico dos idosos residentes no concelho.

A Comissão Municipal de Apoio ao Idoso é uma equipa de trabalho multidisciplinar centrado na promoção dos direitos do idoso e na prevenção/resolução de situações de exclusão social, que possam colocar em risco o bem-estar e a segurança das pessoas com idade superior a 65 anos.

O trabalho desta Comissão poderá ser alargado a pessoas com idade inferior a 65 anos, desde que vivam num estado de dependência.

Na reunião esteve presente a Câmara Municipal, os representantes das IPSS do concelho, G.N.R., ACES Marão e Douro Norte e Segurança Social.