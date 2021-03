Peso da Régua: Clube de Leitura assinalou 35 anos da Rede Nacional de Bibliotecas

A noite do passado dia 11 de março foi dedicada aos livros e às mudanças introduzidas na sociedade pela forma como transformamos informação em conhecimento.

A conversa em torno de trecho da obra O Nome da Rosa, de Umberto Eco, permitiu estabelecer um paralelismo entre a época medieval e a sociedade contemporânea, com enfoque no livro e no papel desempenhado nos diferentes momentos da história da humanidade, estabelecendo a ponte entre uma altura em que a informação era proibida e aquela em que vivemos, em que se impõem desafios para se transformar informação em conhecimento. No meio de tudo isto, destaque ainda para as emoções e para a forma como comunicamos em liberdade, por exemplo, através do riso.

O encontro de ontem do Clube de Leitura “Café com Livros” inseriu-se na Semana da Leitura 2021, por ocasião das comemorações dos 35 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, da qual a Biblioteca Municipal do Peso da Régua faz parte. A assinalar a data, foi proporcionada uma visita virtual a algumas Bibliotecas do Mundo que, gentilmente, abriram as portas aos membros do nosso Clube.

Do último “sorvo” do café, ficou a conclusão de que a humildade e a curiosidade, são imprescindíveis para a sustentabilidade de um mundo melhor e mais inclusivo.

Biblioteca Municipal reabre ao público

Em cumprimento das medidas definidas para a primeira fase do plano de desconfinamento, a Biblioteca Municipal do Peso da Régua reabrirá ao público segunda-feira, dia 15 de março.

A partir desta data, o horário de funcionamento passará a ser o seguinte: Segunda a sexta-feira, das 10H00 às 13H00 e das 14H00 às 18H00.

A Biblioteca Municipal do Peso da Régua cumpre todas as regras da Direção-Geral de Saúde, por forma a garantir segurança a todos.