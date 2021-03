Peso da Régua: CLDS promove ação de sensibilização online “Poupar em família”

No próximo dia 10 de março, pelas 17h30, o CLDS 4G do Peso da Régua irá promover a ação de sensibilização online “Poupar em família”, dinamizada pela DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Nesta ação, dirigida a pais e jovens, serão abordados temas como a gestão do orçamento familiar e estratégias para os jovens aprenderem a poupar desde cedo.

Esta ação conta com o apoio do Município do Peso da Régua, do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), do Centro Local de Aprendizagem do Peso da Régua (CLA) e da Associação de Pais e EE do Peso da Régua.

As inscrições são gratuitas, obrigatórias e limitadas! Inscreva-se em: https://forms.gle/9DgR7UNYRq77967h7