Peso da Régua: Câmara Municipal define medidas de apoio imediato à Economia Local

As medidas definidas pelo Governo, no âmbito do atual Estado de Emergência, trarão consequências graves para a economia, sobretudo, para a área do comércio e restauração, pelo que a Câmara Municipal do Peso da Régua aprovou três medidas complementares de apoio, com o objetivo de reduzir o impacto das restrições na economia familiar, no comércio e na restauração do concelho do Peso da Régua.

As medidas são: Emissão de vale, no valor de 1€/m3 de água, distribuído em anexo ao recibo, que chegará em novembro, para que as famílias usufruam do mesmo durante o mês de dezembro, podendo ser descontado no comércio tradicional e restauração; Devolução do IMI a quem exerce a exploração dos restaurantes, sejam eles proprietários ou arrendatários, referente a dois meses de 2020, através de candidatura junto da Associação Comercial e Industrial dos concelhos do Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio (ACIR); Isenção das tarifas fixas de água e saneamento ao comércio e restauração, referentes aos meses de novembro e dezembro.

Com estas medidas complementares, a Câmara Municipal do Peso da Régua pretende apoiar as famílias, o comércio e a restauração, na certeza de que a recuperação económica depende da ajuda prestada nesta fase crucial. A ACIR volta a ser um parceiro ativo de um trabalho que se pretende abrangente e eficaz no apoio à economia local.