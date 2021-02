Peso da Régua: bombeiros limpam cais do Douro após inundação

O nível do caudal do rio Douro mantém-se estabilizado, desde o passado fim de semana, no Peso da Régua, o que permite avançar com os trabalhos de limpeza e remoção dos detritos da ciclovia e zona pedonal. De referir que a zona do cais ficou inundada depois das chuvas intensas da passada semana.

Os Bombeiros Voluntários do Peso da Régua estão no terreno, desde o dia de ontem, apoiados por equipas dos serviços municipais, com vista à limpeza das zonas afetadas, no mais curto espaço de tempo possível.