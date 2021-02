Peso da Régua: autarquia garante meios tecnológicos a alunos do primeiro ciclo

No dia 8 de fevereiro serão reiniciadas as atividades letivas, no regime não presencial. Uma vez mais, a Câmara Municipal do Peso da Régua, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Peso da Régua, irá garantir que os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com escalão A ou B, que tenham manifestado junto do Professor Titular necessidade de meios tecnológicos e submetido junto da Autarquia candidatura para Apoio Social Escolar, tenham esses recursos assegurados. Nesse sentido, já foram entregues os computadores aos alunos sinalizados.

O procedimento adotado pela Câmara Municipal do Peso da Régua é semelhante ao do ano letivo anterior, em circunstâncias idênticas, sendo, por isso, os computadores cedidos a título de empréstimo. Os alunos e encarregados de educação foram informados sobre os procedimentos a seguir, nomeadamente, sobre a obrigatoriedade de devolução do equipamento e da reparação de eventuais danos ocorridos durante o período de utilização.

Relativamente aos restantes ciclos de ensino, a disponibilização dos meios tecnológicos é da exclusiva responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação direta com o Agrupamento de Escolas.