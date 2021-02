Peso da Régua: autarquia entregou 122 computadores para apoiar ensino à distância

A Câmara Municipal do Peso da Régua garantiu meios tecnológicos, para o ensino à distância, aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com escalão A ou B. São alunos que manifestaram junto do professor titular essa necessidade e que submeteram, junto da autarquia, uma candidatura para Apoio Social Escolar.

Nesta altura, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Peso da Régua (PIICIE), a Câmara Municipal entregou 122 computadores. No entanto, o compromisso, segundo a autarquia reguense, “vai mais longe”.

“É fundamental que o confinamento e, por conseguinte, o ensino à distância não agravem as desigualdades entre as nossas crianças e não sirvam para que percam o gosto pela aprendizagem”, informou a Câmara.

Nesse sentido, a equipa multidisciplinar do PIICIE tem dado apoio direto a situações de maior fragilidade social, acompanhando, diretamente os alunos, nos primeiros dias de ensino à distância, com o objetivo de facilitar a utilização do computador e o acesso às plataformas digitais. “Desta forma, esperamos estar a vencer as barreiras impostas e a ajudar a que as nossas crianças sejam felizes nesta forma de aprender”, acrescentou.

A Câmara Municipal do Peso da Régua, através do PIICIE, continuará a acompanhar a evolução desta situação, por forma a estar “mais perto de quem mais precisa”.