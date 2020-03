Peso da Régua: autarquia e GNR dão resposta às necessidades dos idosos

A Câmara Municipal do Peso da Régua, através do Gabinete de Ação Social, em colaboração com o Posto Territorial da GNR, encontra-se a realizar visitas domiciliárias a idosos do concelho, para suprir as suas necessidades.

Nestas visitas domiciliárias procede-se à distribuição de bens de primeira necessidade, à informação sobre as formas de proteção contra o novo Coronavírus e a conselhos de segurança quanto a burlas que possam ser tentadas.

“Estar mais perto de quem precisa é uma exigência diária, para a qual devemos estar preparados. Este trabalho de proximidade será adequado às necessidades sociais e humanas que forem identificadas, por forma a garantir-se o bem-estar e a segurança de todos”, informou a autarquia reguense.