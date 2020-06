Peso da Régua: autarquia apoiou alunos do ensino à distância durante o confinamento

A Câmara Municipal do Peso da Régua, na sequência do levantamento das necessidades efetuado pelo Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, entregou, a título de empréstimo, aos alunos que não dispunham de condições para acompanharem as aulas por videoconferência e submeterem os trabalhos solicitados pelos Professores, os recursos tecnológicos necessários para a conclusão do terceiro período letivo. Esta medida traduziu-se em 140 computadores e 89 bandas largas. Paralelamente a isto, a Autarquia atribuiu vales em compras no comércio tradicional, no valor da refeição escolar para os alunos dos escalões A (528 vales) e B (323 vales), que frequentam o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia.

A Câmara Municipal do Peso da Régua concertou esforços com o Agrupamento de Escolas, no sentido de garantir as melhores condições de segurança aos alunos do 11.º e 12.º ano, que regressaram às aulas presenciais às disciplinas sujeitas a exame nacional, tendo também assegurado o transporte dos alunos das freguesias rurais.

“Estivemos sempre ao lado das famílias reguenses, num apoio direto, sobretudo, através do projeto Juntos em casa, que arrancou no Facebook a 16 de março e que se transformou num espaço de partilha e de aprendizagem. As publicações diárias privilegiaram rubricas, que foram desde experiências laboratoriais, a atividades desportivas, receitas saudáveis, parentalidade positiva, hora do conto, quizzes das várias disciplinas, artes, atividades lúdico-pedagógicas”, informou a autarquia.

Por fim, através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) foi possível manter um trabalho de proximidade e contribuir para o sucesso escolar de todos, garantindo o acesso aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, que não dispunham de computador, às atividades promovidas pelo PIICIE.