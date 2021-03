Peso da Régua: autarquia apoia aquisição de medicamentos

A Câmara Municipal do Peso da Régua está a proceder à entrega dos cartões que permitirão às pessoas em situação de carência económica comprovada, beneficiar do apoio na aquisição de medicamentos, que lhes sejam prescritos por receita médica. Os interessados em beneficiar desta medida deverão dirigir-se ao Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal do Peso da Régua, por forma a efetuarem o seu pedido.

Este apoio resulta do protocolo celebrado pela Câmara Municipal com a Associação Dignitude, responsável pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.

“Está dado mais um passo no sentido de acautelar a justiça social no concelho, reassumindo o compromisso de estar perto dos que mais precisam e de adequar as respostas sociais existentes às necessidades de cada um”, informou a autarquia.