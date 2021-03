Peso da Régua: aprovado empréstimo para requalificação do Hospital D. Luiz I

A Assembleia Municipal do Peso da Régua aprovou, ontem à noite, com apenas um voto contra, a realização de empréstimo para a reabilitação e regeneração do Hospital D. Luiz I. Está dado mais um passo em frente para que esta meta se cumpra, em benefício não só dos reguenses, mas de toda a região.

A intervenção prevista para o Hospital D. Luiz I permitirá a instalação de um Serviço de Atendimento Complementar Urgente, em funcionamento 24 horas por dia, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente raio X e análises clínicas, duas Unidades de Saúde Familiar, uma Unidade de Cuidados na Comunidade e uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados de tipologia convalescença. No total, o Hospital D. Luiz I irá dispor de 30 camas.

A reabilitação do Hospital D. Luiz I corresponderá a um investimento global na ordem de 3,5 milhões de euros.