Peso da Régua aposta no combate à Vespa Asiática

A Câmara Municipal do Peso da Régua dispõe de novo dispositivo de combate à Vespa velutina, que permite uma resposta mais célere e eficaz. A Vespa velutina é uma questão de saúde pública, que importa acautelar.

Este ano já foram destruídos 142 ninhos, tendo sido necessário reforçar o combate. Em conjunto com o sistema de vara extensível, o sistema de ar comprimido permite a introdução de um projétil com uma solução química, com vista à extinção da colónia de vespas e do próprio ninho. Esta solução é eficiente, permitindo ampliar a capacidade de resposta.A

Câmara Municipal do Peso da Régua apela para que, em caso de deteção ou suspeita de ninhos de vespas, seja prestada informação à Câmara Municipal, aos Bombeiros Voluntários, à G.N.R. ou às Juntas de Freguesia, por forma a ser acionada a resposta adequada.