Peso da Régua: apoio social ampliado a mais de 100 famílias

A Câmara Municipal do Peso da Régua, através da equipa afeta ao Espaço S, está a reforçar o apoio a mais de 100 famílias carenciadas, através da disponibilização de artigos para desinfeção do lar e proteção individual (lixívia, detergente para as mãos e máscaras) e com a atribuição de cabazes com alimentos. Além deste apoio, a Câmara Municipal assegura a refeição diária, através da cantina social, a 32 famílias.

As linhas de Apoio Psicossocial e Espaço S, em articulação o CLDS 4G, permitiram adequar recursos no apoio direto a 67 famílias, a quem tem sido prestada ajuda nas compras de bens alimentares e medicação. Estas famílias são acompanhadas regularmente, por forma a serem acauteladas as necessidades urgentes.

Dada a importância de ampliar a ajuda, a Câmara Municipal do Peso da Régua está a preparar protocolo com o programa ABEM, por forma a garantir apoio, sobretudo à população sénior carenciada, na compra dos medicamentos que precisam.

“Deste lado, continuamos atentos a todos os que precisam de ajuda. Para que o nosso trabalho possa ser ainda mais inclusivo, recordamos os contatos, através dos quais poderão reportar as situações sociais que necessitam de apoio”, informou a autarquia.