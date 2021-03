Peso da Régua: adjudicada obra para reabilitação do Hospital D. Luiz I

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, assinou esta manhã a adjudicação da obra para a reabilitação do Hospital D. Luiz I. Com o prazo de execução de vinte e quatro meses, a obra equivalerá a um investimento na ordem de três milhões, trezentos e vinte e seis mil euros.

Hoje é um dia importante para Peso da Régua e para a Região, pois foi um dado um passo definitivo para a reabilitação do Hospital D. Luiz I, cumprindo a aspiração de milhares de pessoas que ficaram lesadas no direito de acesso a cuidados de saúde, aquando do encerramento desta unidade hospitalar. José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, sublinha que a reabilitação do Hospital D. Luiz I coincidirá com a garantia dos cuidados de saúde a que as pessoas têm direito. Na linha do trabalho feito até aqui, José Manuel Gonçalves garante que continuará a adequar as capacidades de resposta existentes, os instrumentos políticos, sociais e económicos às necessidades do concelho e das suas gentes, porque o mais importante são as pessoas.

A reabilitação do Hospital D. Luiz I permitirá a instalação de um Serviço de Atendimento Complementar Urgente, em funcionamento 24 horas por dia, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente raio X e análises clínicas, duas Unidades de Saúde Familiar, uma Unidade de Cuidados na Comunidade e uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados de tipologia convalescença. No total, o Hospital D. Luiz I irá dispor de 30 camas.