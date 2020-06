Peso da Régua adere a plataforma de comércio digital de produtos agrícolas

A Câmara Municipal do Peso da Régua aderiu à SmartFarmer, uma plataforma de comércio digital de produtos agrícolas nacionais. A SmartFarmer é um negócio social da Oikos, com a finalidade de facilitar o acesso dos pequenos e médios agricultores ao mercado, em condições justas, privilegiando lógicas de proximidade e sustentabilidade.

Os produtores do concelho do Peso da Régua serão contatados em breve pela Oikos, entidade promotora da SmartFarmer, com o objetivo de serem informados sobre as vantagens de adesão à plataforma, bem sobre a operacionalização da mesma.



Numa altura em que urge dinamizar a economia, a Câmara Municipal do Peso da Régua espera que este possa ser um contributo efetivo para a difusão dos produtos no mercado, sobretudo, no mercado digital e que isso se possa traduzir em vendas.



A Oikos, entidade promotora da SmartFarmer, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em Portugal em 1988, reconhecida internacionalmente como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento.