Peso da Régua abre portas ao Douro Wine City

Peso da Régua, Cidade do Vinho 2019, promove um dos maiores eventos do setor na região, o DOURO WINE CITY, nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho.

Direcionado para o grande público, com uma forte oferta enogastronómica e de entretenimento, “o evento pretende aumentar a notoriedade dos produtos da região, assim como da própria cidade, proporcionando mais um pretexto de visita ao Douro”, refere o Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves.

Dezenas de produtores de vinhos do Douro e Porto marcarão presença no Auditório Municipal do Peso da Régua (AUDIR), onde são esperados centenas de apreciadores de vinho e gastronomia, bem como profissionais do setor, turistas e público em geral.

A programação incluirá um concurso de vinho, provas livres, conversas sobre vinho, demonstrações de cozinha ao vivo, com a presença de reconhecidos chefes e outros destaques em torno do vinho e do território.

Fica o convite para, de 7 a 10 de junho, visitar o evento, com entrada livre, o Douro e Peso da Régua.

O DOURO WINE CITY resulta da iniciativa da Câmara Municipal do Peso da Régua, com produção da Essência do Vinho, em parceria com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho e apoio da Revista de Vinhos.