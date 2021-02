Peso da Régua: 560 mil euros para aumentar a eficiência hídrica no concelho

Foi assinado hoje, em Peso da Régua, o ato de consignação para implementação de pontos de medição, maioritariamente à saída dos reservatórios de distribuição e instalação de instrumentação e acessórios de controlo em falta nos reservatórios, no concelho do Peso da Régua. Este conjunto de intervenções foi adjudicado à empresa HIDMA – Hidráulica e Automação S.A, pelo valor de 560 mil euros. A obra tem como prazo de execução 280 dias.

Esta obra surge no âmbito do conjunto de intervenções prioritárias, definido pela empresa Águas do Interior Norte para a implementação de um plano de eficiência hídrica, que passa pela redução de perdas reais de água, distribuída nas redes dos oito Municípios sobre sua gestão, entre os quais Peso da Régua.

Este conjunto de candidaturas prevê investimentos na ordem de 14 milhões de euros, a executar nos próximos dois anos, tendo já sido finalizados concursos, a consignar brevemente, no valor aproximado de 1,5 milhões de euros. Os restantes concursos estão a decorrer.A este valor de investimento no aumento da eficiência hídrica dos sistemas de abastecimento de água, somam-se investimentos na melhoria do tratamento de águas residuais, com vista a melhorar a qualidade das águas residuais devolvidas ao meio ambiente, no valor de 21 milhões de euros, cujos procedimentos também se encontram a decorrer, totalizando um investimento na ordem dos 35 milhões de euros.

A AdIN iniciou a sua atividade em janeiro de 2020 e é a entidade gestora dos serviços de abastecimento de água e drenagem de águas residuais dos Municípios de Freixo de Espada-à-Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo e Vila Real, num total de 100 mil habitantes.