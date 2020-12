Permitida circulação entre concelhos no Natal, mas não no Ano Novo

O Primeiro-ministro anunciou, este sábado, as medidas decididas em Conselho de Ministros para o período festivo. No Natal será permitida a circulação entre concelhos, mas no Ano Novo essa restrição mantém-se.

Para já, vão manter-se em vigor para os próximos 15 dias as medidas de proibição de circulação na via pública a partir das 13h00 de sábado e domingo nos concelhos de risco. No Natal e Ano Novo serão adotadas exceções, sujeitas a avaliação no dia 18 de dezembro.

A principal exceção para o Natal será a permissão de circulação entre concelhos nos dias 23, 24, 25 e 26 de dezembro. Além disso, na véspera e no dia de Natal poderá circular-se na via pública até às 02h00.

Outra exceção para o Natal será o horário de funcionamento dos restaurantes. Nas noites de 24 e 25 de dezembro poderão estar abertos até à 01h00 e, no dia 26, podem servir almoços até às 15h30.

No Ano Novo, todavia, a circulação entre concelhos está proibida entre as 00h00 de dia 31 de dezembro e as 05h00 de 4 de janeiro. O único relaxamento será na noite de passagem de ano, quando a circulação na via pública passa a ser permitida até às 02h00. No dia 1 de janeiro, porém, passa para as 23h00.

Quanto aos restaurantes, poderão funcionar na noite de 31 de dezembro até à 01h00 e, no primeiro dia de 2021, poderão servir até às 15h30.