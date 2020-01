Peregrinação da Imagem da Sagrada Família

Decorreu, no dia 29 de dezembro, na Igreja da Sagrada Família, em Chaves, a bênção da imagem da Sagrada Família que irá percorrer toda a diocese de Vila Real.

D. António Augusto Azevedo colocou os jovens e as famílias como as grandes prioridades pastorais. Em resposta a este apelo, o Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar propõe-se organizar o Dia Diocesano da Família que ocorrerá em abril. Todavia, mais do que organizar um evento, importa gerar processos que nos conduzam por novos caminhos na fidelidade ao Evangelho e à Missão que Cristo nos confia ao serviço do seu povo santo.

Esta imagem foi apresentada ao bispo diocesano por um casal do secretariado como sinal motivador e congregador, a fim de passar por todos os arciprestados e reunir todas as famílias nesta Sagrada Família.

A pastoral familiar tem hoje uma importância central na vida e ação das comunidades cristãs, pois foram muitas e grandes as mudanças que se deram na sociedade e na Igreja. A família precisa, como nunca, de ser evangelizada e de encontrar os fundamentos da sua vocação segundo o plano de Deus.

A Sagrada Família «é o primeiro modelo da igreja no qual em torno da presença de Jesus e por sua mediação, todos vivemos a relação filial com Deus, que transforma também as relações interpessoais» (Bento XVI).

O programa de cada arciprestado será publicado nas redes sociais e na página da diocese.

Arciprestados

Alto Tâmega – 29 de dezembro a 12 de janeiro

Barroso – 12 de janeiro a 26 de janeiro

Centro II – 26 de janeiro a 9 de fevereiro

Baixo Tâmega – 9 de fevereiro a 23 de fevereiro

Douro II – 23 de fevereiro a 8 de março

Douro I – 8 de março a 22 de março

Terra Quente – 22 de março a 5 de abril

Centro I – 5 de abril a 26 de abril



Arciprestado – Alto Tâmega (Chaves e Boticas)

Sagrada Família – 29 a 31 de dezembro

Santa Maria Madalena – 1 a 4 de janeiro

Santa Maria Maior – 4 a 7 de janeiro

Vidago – 7 a 9 de janeiro

Boticas – 10 a 12 de janeiro

*Segue para o Arciprestado do Barroso (Montalegre) dia 12 de janeiro