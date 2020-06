Percentagem de empresas instaladas em Mesão Frio aumentou e desemprego caiu

Segundo a Pordata – base de dados com estatísticas oficiais e certificadas sobre o País e a Europa -, Mesão Frio foi o município da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) que registou, no hiato de oito anos, de 2010 a 2018, a maior percentagem na diminuição de desempregados (16 % em 2010 para 11% em 2018) e que viu crescer em 120% o número de empresas instaladas no seu território. No mesmo período, o número de desempregados inscritos no IEFP caiu de 465 para 299 e o salário médio de trabalhadores por conta de outrém disparou de 725 euros para 917 euros.

De abril de 2019 a abril de 2020, os dados revelados recentemente pelo IEFP, divulgados no Jornal de Negócios, mostram que Mesão Frio registou uma variação no número de inscritos no centro de emprego de -3,4%, tendo caído de 294 para 284 desempregados inscritos.

Estes dados referentes à administração pública local devem-se a importantes investimentos da autarquia e do setor privado. Durante o período em análise, foram construídas infraestruturas destinadas a promover a expansão do tecido empresarial, a atrair novos investidores e a melhorar as condições de vida da população, nomeadamente: o Mercado Municipal, o Multiusos Municipal, a Biblioteca Municipal e mais recentemente, a obra de expansão da zona industrial. O desempenho do setor privado tem sido, também, fundamental para diminuir o desemprego, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia, que criou duas estruturas residenciais. Com a oferta de atratividade empresarial que a autarquia soube criar, através das infraestruturas implementadas, surgiram novas pequenas e médias empresas que se instalaram na zona urbana de Mesão Frio e muitas outras ligadas ao setor do Turismo.

Mesão Frio tem apostado no Turismo, porque o futuro do concelho e da região passa por aproveitar o vinho, a gastronomia, a simpatia do povo e as paisagens. A evolução deste setor na Região Demarcada do Douro, a aposta de privados na Vinicultura e na qualificação dos seus profissionais, são apontados como fatores para a diminuição do desemprego em Mesão Frio.