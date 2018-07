Dia 27 de junho foi o dia escolhido pela autarquia de Santa Marta de Penaguião para realizar o seu tradicional Passeio Sénior.

O passeio tão aguardado e acarinhado pela camada mais madura do concelho penaguiense teve este ano um sabor diferente.

Com efeito, aos cerca de mil participantes, a autarquia quis proporcionar um momento diferenciador do que até agora se tem realizado neste evento. Um passeio com uma vertente mais cultural foi a opção escolhida pelo executivo municipal, opção esta que recebeu dos séniores largos elogios e agradecimentos pelos momentos proporcionados.

Os participantes deslocaram-se até à Cidade de Coimbra, mais precisamente ao Convento de São Francisco, onde puderam assistir e apreciar uma sessão de Fados de Coimbra com Grupo àCapella e um momento muito agradável com a atuação da Tuna Estudantina Universitária de Coimbra, ambos recebendo uma ovação de pé.

No programa preparado para o dia, houve ainda lugar para um almoço oferecido pela autarquia penaguiense, bem como um momento de convívio com música e muita animação no Parque de Santiago de Viseu.

Um dia de reencontro entre amigos e que muitos participantes recordarão, esperando ansiosamente pelo próximo ano e próximo Passeio Sénior.