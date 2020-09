Pelotão da “Volta a Portugal” passa em Lamego

O pelotão da edição especial da Volta a Portugal em Bicicleta vai passar pela cidade de Lamego na próxima quarta-feira, dia 30, onde estará colocada uma Meta Volante, na Av. Dr. Alfredo de Sousa, e um Prémio de Montanha de 3ª categoria na Av. Defensores do Douro. Em tempos de pandemia, esta competição terá uma edição mais curta que vai ligar Fafe a Lisboa, de 27 de setembro a 5 de outubro, num percurso de 1183,9 quilómetros, que inclui as históricas subidas à Torre e à Senhora da Graça.

Lamego faz parte do percurso da terceira etapa que ligará Felgueiras a Viseu, numa distância de 171,9 quilómetros.Natural de Lamego, com 25 anos, Gaspar Gonçalves (Miranda/ Mortágua) é um dos atletas que estará em competição na grande festa do ciclismo, mostrando-se ambicioso para a sua terceira volta a Portugal.

A Câmara Municipal de Lamego apela à compreensão de todos por eventuais incómodos causados aos automobilistas, devido aos constrangimentos que vão decorrer neste dia no trânsito automóvel. Deve ser respeitada a sinalização temporária existente e os condicionalismos apresentados pelas autoridades competentes.