Pedro Silva Pereira ocupa terceiro lugar na lista do PS às Europeias

A Comissão Política Nacional do Partido Socialista aprovou, ontem, a lista dos candidatos às próximas eleições europeias de 26 de maio de 2019. O atual eurodeputado Pedro Silva Pereira será candidato a um segundo mandato cuja duração é de cinco anos. Eleito nas últimas eleições europeias de 2014, Pedro Silva Pereira assume um papel de destaque ocupando, desta vez, o terceiro lugar da lista encabeçada pelo ex-ministro, Pedro Marques.

Pedro Silva Pereira, Ministro da Presidência nos XVII e XVIII Governos Constitucionais, foi eleito em três mandatos na lista de deputados do PS pelo círculo eleitoral de Vila Real, distrito com o qual continuou a manter grande proximidade política durante o seu mandado de parlamentar europeu. Durante o seu mandato, Pedro Silva Pereira liderou, em representação do Parlamento Europeu, vários dossiês de grande relevância política destacando-se: a recomposição do Parlamento Europeu no contexto do Brexit; a conclusão do Acordo de Parceria Económica entre a EU-Japão e a negociação referente à proposta para a criação do Fundo Monetário Europeu.

O distrito de Vila Real conta ainda com um outro candidato ao Parlamento Europeu. Altamiro Claro, professor aposentado, atual Presidente da Assembleia Municipal de Chaves e Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços ocupará o terceiro lugar na lista de candidatos suplentes. Altamiro Claro, natural de Valpaços, desenvolveu grande parte da sua vida profissional no concelho de Chaves, onde foi Vereador e Presidente da Câmara Municipal.

Neste seguimento, a Federação Distrital de Vila Real do Partido Socialista congratula-se com a integração dos camaradas Pedro Silva Pereira e Altamiro Claro na lista de candidatos às eleições europeias.

Depois de ter aprovado a lista de candidatos às eleições europeias, o PS reunirá no próximo dia 9 de abril, a Comissão Nacional, o órgão máximo entre congressos, para aprovar o seu manifesto eleitoral.