O Centro Hípico de Pedras Salgadas está pronto a receber mais um fim de semana de provas de equitação, que decorrem neste verão no equipamento implementado no lugar das Romanas, reaberto em 2015. Nos dias 20, 21 e 22 de julho, o Centro Hípico das Romanas será palco de um Concurso Internacional de Saltos de Obstáculos que contará com a participação de cerca de duas centenas de conjuntos, com cavalos e cavaleiros de vários países.

Alberto Machado, presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, reconhece a importância em receber, pelo terceiro ano consecutivo, uma prova equestre desta categoria, fazendo jus à tradição hípica existente, desde há longos anos, na Vila Termal.

O Concurso de Saltos Internacional surge integrado na Mostra do Cavalo 2018 impulsionada pela Câmara Municipal e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso. Este ano, a execução do concurso estará a cargo, pela primeira vez, do Centro Hípico de Coimbra.

O Centro Hípico de Pedras Salgadas, que tem como uma das principais características a pista de relva, voltou a abrir as portas em 2015. O recinto desportivo é constituído por um picadeiro coberto e outro descoberto, bancadas, casa do tratador, uma cavalariça para 32 boxes, entre outras infraestruturas. Entre os vários serviços disponibilizados pelo Centro Hípico está a hipoterapia, aulas equestres, eventos nacionais e internacionais, entre os quais o Concurso de Saltos.