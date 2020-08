Pedras do traçado romano da Campeã recolocadas após obras de saneamento

Recentemente, devido à realização de obras de saneamento por parte da Águas do Norte, foram retiradas pedras de um traçado romano (calçada), na Campeã. Esta intervenção, desde a passada segunda-feira, tem sido alvo de críticas nas redes sociais, por ser considerada como um ato de “destruição e desrespeito do património”. Muitas das queixas eram direcionadas à Câmara Municipal de Vila Real que, atribuiu a responsabilidade desta intervenção à Águas do Norte. “Esta obra que complementa a nossa e melhorará significativamente a qualidade de vida e o ambiente na zona do vale da Campeã”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, acrescentado que, apesar da obra não ser da responsabilidade do município, “está no território do concelho de Vila Real” e isso motiva o seu interesse e acompanhamento.

Segundo o autarca vila-realense, no decorrer da obra, a autarquia tomou conhecimento de que a mesma poderia afetar uma calçada romana e, juntamente com a Junta de Freguesia, as Águas do Norte e a Direção-Geral da Cultura do Norte, procurou perceber “o que poderia ser feito para minimizar o impacto nesse caminho de interesse arqueológico”.

De facto, desde o início desta intervenção a arqueóloga Sandra Pereira tem acompanhado todo o processo, “dentro da legalidade e com as devidas autorizações, que foram concedidas atempadamente”.

No decorrer da obra, “foi efetuado um registo prévio”, com levantamento topográfico, altimétrico e desenho das peças, para que seja efetuada a devida recolocação das mesmas. “Aquando do término da intervenção, esteve no local um representante da Direção Regional da Cultura. Não foram trabalhos feitos ao acaso e sem autorização, dado que foram devidamente registados”, frisou a arqueóloga, sublinhando que não foi utilizado cimento na colocação das pedras.

Rui Santos lamentou a desinformação existente à volta da intervenção, sublinhando a importância da confirmação das informações antes de qualquer tomada de posição.