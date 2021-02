Peças museológicas e duas exposições do Museu do Douro já podem ser vistas online

85 peças museológicas e duas exposições do Museu do Douro, podem ser vistas online no Google Arts & Culture por pessoas em todo o mundo devido a uma nova parceria entre o Google e o Museu do Douro. Graças a esta nova exposição virtual, os usuários poderão ver a coleção de fotografias da paisagem duriense da autoria de Egídio Santos, mas também artefatos como o trajo de Dona Antónia, o Mapa do País Vinhateiro do Barão de Forrester, e muitos outros tesouros do Museu com apenas alguns cliques em https://artsandculture.google.com/partner/museu-do-douro

“Douro Matéria e Espírito”, a exposição permanente do Museu do Douro, pode agora ser visitada de qualquer lugar do mundo, graças ao tour virtual em 360º.

Tour virtual com Street View

Usando o recurso Street View, as pessoas podem circular pelo Museu do Douro, virtualmente, selecionando as obras que lhes interessam e clicando para descobrir mais ou mergulhando nas imagens em alta resolução, quando disponíveis.

Um carrinho especialmente projetado para o Street View tirou imagens de 360 graus de galerias selecionadas, permitindo a visita virtual a 2 salas dentro do Museu, incluindo objetos como os mapas originais do Barão de Forrester e o marco pombalino n.º 1 da margem Sul, mas também o exterior do Museu do Douro com o seu barco Rabelo.

Exposição digital

Exposições virtuais com curadoria especial foram desenvolvidas para visitantes online que podem descobrir duas exposições virtuais interativas, com museografia de Natália Fauvrelle, Coordenadora dos Serviços de Museologia do Museu do Douro.

A exposição virtual “Douro Matéria e Espírito” permite um conhecimento mais aprofundado da exposição permanente do Museu. Em cada núcleo, ilustrado por vídeos 360º, pequenos textos contextualizam cada temática, acompanhados por algumas das peças ali exibidas.

A exposição “Arquiteturas da Paisagem Vinhateira” leva ao público um projeto de inventário da paisagem, cuja exposição física teve já uma ampla divulgação na Região. Apoiando-se nas fotografias de Egídio Santos, esta exposição dá a conhecer aos visitantes os principais tipos de paisagem histórica do Douro, região distinguida com o estatuto de património mundial.