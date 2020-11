Peça de Teatro em estreia nacional no Teatro de Vila Real

Depois da estreia absoluta a 24 de outubro em St. Vith na Bélgica, “Diziam que do outro lado havia um caminho que cortava o tempo da demanda em dois” estreia pela primeira vez em Portugal, na sexta-feira, às 21h30 no Pequeno Auditório do Teatro de Vila Real.

Ao longo de um ano, as três personagens da história Ana Vitorino, Carlos Costa e João Martins, embarcam numa demanda pessoal que os conduz a um “exercício de memorização e recolha dos nomes e curiosidades de todos os países do mundo, à aprendizagem do surf e ao risco do investimento numa empresa de energia ondomotriz, ao resgatar da prática do desenho e substituição do tempo de ecrã pelo tempo da observação e do registo”. Desta forma as personagens da peça conseguem desenhar “uma criação que fala das perturbações, desafios e medos que são, afinal, de todos”.

“Diziam que do outro lado havia um caminho que cortava o tempo da demanda em dois”, é uma produção da Companhia Visões Úteis com a co-produção do Teatro Nacional S. João e do Teatro Municipal de Vila Real.

Direcção e Texto: Ana Vitorino, Carlos Costa, João Martins

Cenografia e Figurinos: Inês de Carvalho

Desenho de Luz: Pedro Correia

Banda Sonora Original: Kaffe Matthews, com sonoplastia de João Martins

Vídeo: Nuno Barbosa

A Caixa: José A. Nunes

Interpretação: Ana Vitorino, Carlos Costa, João Martins, Maria Manada

Coordenação de produção: Amarílis Felizes

Produção: Visões Úteis

Co-produção: Teatro Nacional S. João, Teatro Municipal de Vila Real

Classificação etária: M/14 anos

Duração: 80 min.

Bilhetes: 5€/3,5€ (Aplicável o Cartão do Teatro)

Bilhetes online:

https://ticketline.sapo.pt/evento/diziam-que-do-outro-lado-havia-um-caminho-q-52134

Os bilhetes são adquiridos online. A bilheteira encerra uma hora antes do espectáculo