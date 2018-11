No âmbito da Semana de Promoção de Igualdade de Género, no próximo dia 29 de novembro, pelas 21h30, a peça de teatro “Anjo”, vai estrear em Portugal, no teatro de Vila Real, no pequeno auditório.

Esta obra, representada pela primeira vez em português, é inspirada numa história verídica passada na Síria.

A peça tem por base o texto do dramaturgo Henry Naylor e é uma co-produção do ator e encenador Ángel Fragua com o Teatro de Vila Real.

