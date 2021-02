PCP questiona Ministério da Cultura sobre processo de salvaguarda do Barro de Bisalhães

Os deputados do PCP questionaram o Ministério da Cultura, em Assembleia da República, sobre o processo de salvaguarda do Barro Preto de Bisalhães enquanto Património Cultural Imaterial da Humanidade. Segundo o PCP, apesar desta classificação, “não está definida nem desenvolvida nenhuma estratégia de promoção e consumo, para a sua defesa e salvaguarda, como seria de supor face à classificação da Unesco”. “Fomos alertados por cidadãos preocupados com a falta de promoção dessa atividade da olaria de Barro Preto de Bisalhães que, sendo reconhecida pela Unesco como património imaterial da humanidade, não tem tido, segundo os relatos que nos chegaram, uma promoção devida, tendo em conta essa importância”, salientou António Filipe, deputado do grupo parlamentar do PCP”, acrescentando que o objetivo foi “alertar a Assembleia da República para essa situação e dirigir uma pergunta ao Ministério da Cultura no sentido de apurar qual é a atitude do Governo para promover a olaria”.

Na pergunta dirigida ao Ministério da Cultura poder ler-se que “não se promoveram ações de divulgação e de formação, não melhoraram os acesso e as condições na aldeia de Bisalhães, não avançou a sinalética estática e não recuperara nis fornos comunitários nem à projetos para o fazer”, o que se traduz num “abandono por parte do poder político”.

Ministério “empurra” responsabilidades para o poder local

Em resposta a esta questão, segundo o deputado do PCP, o Ministério da Cultura “empurra responsabilidades para o poder local, ou seja, a Câmara Municipal”. Resposta que, para o PCP, não é “uma boa ideia”. “É evidente que deve haver uma conjugação de esforços por parte do poder local e do Governo e aquilo que esperamos é que ambas a entidades não empurrem as responsabilidades umas para as outras, mas que encontrem uma forma e conjugar ações e esforços na promoção desta atividade cultural, concluiu o António Filipe.

Recorde-se que, a 29 de novembro de 2016, o Barro Preto de Bisalhães foi incluído na lista da UNESCO de Património Cultural Imaterial que necessita de medidas urgentes de salvaguarda, uma candidatura apresentada pelo município de Vila Real.