Patrícia Poeta é a primeira portuguesa embaixadora da Rede de Resistência aos antibióticos

A docente e investigadora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Patrícia Poeta, tornou-se na primeira portuguesa a integrar a lista de embaixadores da Rede Internacional aos Antibióticos (AMR Insights)!

Esta rede internacional é constituída por diferentes profissionais de vários países a nível mundial que diligenciam investigação científica no combate à resistência aos antimicrobianos (AMR) promovendo o conceito uma só saúde (One Health) por forma a proteger a saúde humana, animal e dos ecossistemas.

Patrícia Alexandra Curado Quintas Dinis Poeta é Professora Catedrática na UTAD e Membro do LAVQ-UCIBIO, Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa. Doutorada em Medicina Veterinária pela UTAD com investigação em Microbiologia Médica. Coordenadora do Grupo de Resistência a Antibióticos MicroART e Responsável pelo Laboratório de Microbiologia Médica da UTAD.

Informação sobre a AMR em : https://www.amr-insights.eu/about-us/sponsoring-the-network/