A Passagem de Ano 2020 vai celebrar-se em Vila Real, na Praça do Município, com um programa que incluiu fogo de artifício, música e muita animação.

A partir das 16h, a queima do Madeiro de Ano Novo marcará o início das festividades. Segue-se a atuação do grupo “Sons do Minho”, às 22h, na Praça do Município. À meia-noite, enquanto de contam as 12 badaladas, poderá ver-se o fogo de artifício.

A “Banda Índice” encerra as comemorações do ano novo e a despedida do ano velho, a partir das 00h20.