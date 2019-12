Passagem de Ano em Chaves com presença da RTP

A Praça de Camões é o palco escolhido pelo município para promover as celebrações do Ano Novo, com um programa que terá na animação musical e no espetáculo pirotécnico os pontos altos dos festejos.

A partir das 22h30, subirá ao palco o Grupo “AS BAND”, que apresentará um cenário móvel com sistema de iluminação vídeo Wall de alta definição proporcionando cor e música a esta noite tão especial, aquecida pelo tradicional Madeiro de Ano Novo.

Quando derem as 12 badaladas a anunciar a entrada no Ano de 2020, um grandioso espetáculo pirotécnico, lançado da Torre de Menagem, irá iluminar os céus da cidade.

Esta festa, aberta a toda a população, conta com a presença da RTP, que durante todo o dia e em particular na passagem de ano farão diretos de Chaves para todo o país.

Refira-se que a noite de Passagem de Ano faz parte do Programa de Animação do Chaves Natal que se estende até ao dia 5 de janeiro.