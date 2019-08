Partido Aliança entregou lista para as Legislativas

Após os resultados obtidos nas Eleições Europeias, o partido Aliança avança agora para as Eleições Legislativas, tendo entregue, no dia 20 de agosto, no Tribunal Judicial da Comarca, a lista de candidatos representativa do distrito.

Liderada pela cabeça de lista indicada pelo Presidente do Partido, Pedro Santana Lopes, a Professora Universitária Maria João Gaspar encabeça a lista composta por dez elementos, oriundos de concelhos como Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Chaves, Sabrosa, Alijó, Valpaços e Peso da Régua.