Funcionários do Lar da Nossa Senhora das Dores serão substituídos

Após a evacuação do Lar da Nossa Senhora das Dores, que decorreu durante o dia, em Vila Real, alguns funcionários serão substituídos por elementos do Exército e da Cruz Vermelha, hoje, pelas 20h15. Substituição após a qual metade dos funcionários ainda presentes no lar será encaminhada para as suas casas para cumprir o isolamento profilático de 14 dias, determinado pela Delegação Regional de Saúde.

Durante o dia de hoje, vários utentes do Lar da Nossa Senhora das Dores foram retirados, contudo, por hoje, não haverá mais transportes de utentes.

Neste momento, estão a terminar os testes aos funcionários, uma vez que já foram testados todos os utentes do estabelecimento.