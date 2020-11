Parques infantis de escolas básicas e jardins de infância de Vila Real foram requalificados

O Município de Vila Real procedeu à manutenção e beneficiação dos parques infantis, sob gestão municipal, existentes nas escolas do Ensino Básico e Jardins de Infância do concelho de Vila Real, uma intervenção que permitiu tornar aqueles espaços mais atrativos, seguros e limpos.

Esta empreitada, que representou um investimento de cerca de 120 mil euros, abrangeu os parques infantis do Centro Escolar da Araucária, Centro Escolar das Árvores, Centro Escolar Abade de Mouçós, Centro Escolar do Douro, EB1 Vendas – Campeã, EB1 + JI Bairro São Vicente de Paula, EB1 + JI Vila Marim, EB1 + JI Vila Seca, EB1 + JI Vilarinho de Samardã, EB1 + JI Corgo, EB1 Mondrões, EB1 + JI Timpeira, EB1 + JI Arrabães, EB1 Parada de Cunhos, JI Borbela, JI Bairro São Vicente de Paula, JI Gravelos, JI Mateus, JI Pousada, JI Torneiros, JI Vila Meã, perfazendo um total de 21 equipamentos.

Brincar, para além de ser entretenimento, contribui para a aquisição de diversos saberes, pelo que é fundamental proporcionar espaços com condições adequadas para que as crianças possam desenvolver as suas aptidões, testar habilidades físicas, como correr, pular, aprender a ganhar e a perder e interiorizar alguns princípios como a cooperação, a liderança e a partilha.