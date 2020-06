Parque de Campismo de Boticas mantém-se fechado no verão

Atendendo à situação que o país ainda atravessa devido à pandemia de Covid-19 e procurando evitar possíveis focos de contágio da doença, a Câmara de Boticas decidiu manter fechado o Parque Municipal de Campismo durante os meses de verão, por se tratar de um espaço muito procurado por campistas e caravanistas de vários países para passar férias.

A medida preventiva pretende evitar o contacto e os aglomerados de pessoas no parque, assim como a partilha de áreas de uso comum, sobretudo balneários, instalações sanitárias e espaços de convívio, locais propensos à propagação do vírus.

Segundo o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, “prevenir continua a ser a melhor forma de combater a Covid-19 e, no momento atual que ainda vivemos, pode fazer toda a diferença, daí a decisão de não reabrirmos ao público o parque de campismo”.

“Felizmente não há registo, até à data, de qualquer caso de infeção no nosso Concelho, no entanto, isso não significa que podemos baixar a guarda. Continuamos atentos ao evoluir do surto, em especial na região, e cautelosos relativamente a uma possível segunda vaga da doença”, referiu o autarca.

Com o parque encerrado aos visitantes vai ser possível prosseguir com as obras de requalificação de diversas áreas e estruturas de apoio, nomeadamente na zona de pernoita de autocaravanas e nos espaços lúdicos e de lazer, que permitirão a reabertura do espaço com condições adicionais de utilização.