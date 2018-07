O Parque Natureza e Biodiversidade recebeu esta segunda-feira, dia 23 de julho, um convívio sénior que assinalou o interregno das atividades do “Dar Vida aos Anos Envelhecendo”, projeto social desenvolvido pela Câmara Municipal de Boticas.

Marcaram presença no encontro cerca de três centenas de idosos das localidades de Granja, Sapiãos, Ardãos, Pinho, Bobadela, Nogueira, Vilar e Viveiro, que assistiram a uma palestra sobre burlas, promovida por elementos da Secção de Programas Especiais (SPE) do Destacamento Territorial da GNR de Chaves.

A iniciativa contou também com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, dos vereadores Guilherme Pires e Hélio Martins, do comandante territorial de Vila Real, Coronel António Leal, do comandante do destacamento territorial de Chaves, Bruno Antunes, e de representantes das Juntas de Freguesia envolvidas no projeto.

O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, aproveitou o momento para agradecer a participação assídua dos idosos neste projeto.

“O sucesso do “Dar Vida aos Anos Envelhecendo” deve-se, sobretudo, à forma como todos os participantes se dedicaram e acreditaram no projeto. Sem o vosso contributo esta iniciativa não teria tanto sucesso e estamos a trabalhar no sentido de poder alargar o projeto a mais localidades do concelho”, referiu o autarca.

O evento terminou com a atuação do agrupamento musical do comando territorial de Vila Real da GNR, “Os Lobos do Marão”.

Recorde-se que a iniciativa “Dar Vida aos Anos Envelhecendo” é um projeto social promovido pelo Município de Boticas e que visa promover uma vida mais ativa e saudável através da prática de exercício físico e, em simultâneo, prevenir e diminuir a mortalidade por doenças cardiovasculares nas pessoas com mais de 55 anos.