“Para cá do Marão, Embalagens Não” assinala Dia Nacional do Mar em Vila Real

O Município de Vila Real, em parceria com o NEPA – Núcleo de Estudo e Proteção do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), vai assinalar o Dia Nacional do Mar, a 16 de Novembro, com o lançamento de uma campanha de sensibilização focada na poluição dos oceanos, no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!”.

Este projeto, financiado pelo Mecanismo Financeiro EEA Grants Portugal, destina-se a toda a comunidade e tem como principais objetivos a promoção da Economia Circular e a valorização do território, focando a atenção na sensibilização dos munícipes para esta temática tão atual e de extraordinário interesse.

A presente campanha de sensibilização contempla a afixação de autocolantes de dimensões 40×15 cm junto das estruturas de escoamento das águas pluviais, nos locais de maior afluência da população, com a expressão “O Mar começa aqui”. Pretende-se alertar para a problemática da poluição da água e a necessária redução da quantidade de resíduos que chegam aos oceanos. Embora Vila Real diste do litoral em cerca de 100 km, a deposição incorreta dos resíduos produzidos por cada um de nós poderá ter como destino final os oceanos.

De modo a evitar ajuntamentos e multidões esta iniciativa será levada a cabo apenas pelos técnicos do Município de Vila Real e alguns sócios do NEPA. A mensagem será também difundida através da rádio, web e redes sociais.

Working together for a green Europe

“Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros da União Europeia.

Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas e comerciais, as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro plurianual, conhecido como EEA Grants.

Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa e reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários.

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de euros para 15 países beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 milhões de euros.” Saiba mais em eeagrants.gov.pt”