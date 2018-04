Palestra marcou o arranque oficial do Empreende@villa.jovem

Foi perante um auditório cheio de jovens que o Município de Vila Real deu o arranque oficial à presente edição do concurso municipal Empreende@Villa.Jovem, com a realização de uma palestra que serviu para desafiar os jovens presentes na plateia para avançarem com os seus projetos, sem medo de serem criativos e empreendedores.

Esta primeira iniciativa realizou-se no dia 13 de abril, no Auditório do Parque Natural do Alvão, com a colaboração do empresário Vila-realense Fernando Novais que, para além de dar o seu exemplo de vida, enumerou algumas das ferramentas que no seu entender são fundamentais para o sucesso do empreendedorismo. Fernando Novais mencionou, nomeadamente, dois tipos de competências que são exigidas a qualquer empreendedor, as hardskills (habilidades técnicas), e as softskills (competências comportamentais e sociais), realçando a sua importância para potenciar os bons resultados pessoais e profissionais.

O objetivo desta iniciativa municipal passou por estimular a criatividade e o espírito empreendedor dos jovens incentivando-os a desenvolverem, no concelho de Vila Real, projetos empresariais sustentáveis. A palestra contou com a presença de cerca de 70 alunos do ensino secundário, da Escola Secundária de S. Pedro e da Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

Recordamos que no âmbito deste programa, cujas candidaturas deverão ser entregues até ao dia 31 de maio, está prevista a realização de workshops de capacitação nos dias 18 e 26 de abril e 3 de maio das 14h às 18h, no Espaço Juventude. Os temas a desenvolver vão desde a criatividade, à geração de ideias, ao plano de negócios, investimento, soluções de financiamento, marketing e comunicação.