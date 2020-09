Painel Serológico Nacional: ainda há vagas em Vila Real para teste voluntário à Covid-19

O Painel Serológico Nacional COVID-19, promovido pelo Instituto de Medicina Molecular, com o financiamento da Sociedade Francisco Manuel dos Santos e do Grupo Jerónimo Martins, ainda tem vagas em 36 municípios, dois dos quais em Vila Real, para voluntários que queiram fazer teste serológico gratuito e contribuir para um estudo nacional sobre o vírus.

Para este estudo, eram necessários 274 voluntários de Vila Real, dos municípios de Vila Pouca de Aguiar, Santa Marta de Penaguião e Peso da Régua. Neste momento, ainda há vagas para os municípios de Vila Pouca de Aguiar, para a faixa etária abaixo dos 18 anos, e Santa Marta de Penaguião nas faixas etárias abaixo dos 18 anos e acima dos 54 anos. No município de Peso da Régua a amostra ficou completa em menos de uma semana.

Este será o primeiro painel serológico para a COVID-19 de cobertura nacional alargada, que permitirá dotar Portugal, e também a comunidade científica, da mais completa avaliação já realizada sobre a prevalência da infeção no país.

O objetivo do estudo é determinar a proporção da população Portuguesa que desenvolveu anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2, permitindo estimar a prevalência da infeção, através da realização de testes serológicos gratuitos, nos postos do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, empresa parceira deste projeto, a uma amostra de 12 mil voluntários, distribuídos pelas diferentes regiões e grupos etários. Seis meses após o início da pandemia, é agora crítico conhecer o retrato da COVID-19 que permitirá ajudar o país a equilibrar os esforços necessários à retoma social e económica com a proteção da vida.

Para mais informação sobre o estudo, encontra-se disponível uma linha de apoio com o número 808 100 062.

Contactos para mais informações:

Maria João Soares, Comunicação SFMS, e-mail: mjsoares@jlma.pt; tlm: 914237487