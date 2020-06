Padre Norberto Portelinha faleceu aos 92 anos

Faleceu hoje, dia 20 de junho, o Padre Norberto Pires Portelinha, natural de Telões, no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Serviu várias paróquias no concelho de Vila Real. O Padre Portelinha, como era conhecido, estudou no Seminário de Vila Real e foi ordenado sacerdote no dia 4 de junho de 1955, na Sé de Vila Real.

Começou o seu trabalho pastoral como coadjutor, em julho de 1955, numa paróquia da cidade de Chaves. Aí foi professor de moral e capelão do Asilo Padre Manuel Pita. Também lecionou a mesma disciplina na Escola Diogo Cão, em Vila Real.

A partir de 1968 serviu várias paróquias no concelho de Vila Real, a última das quais em Constantim, e, em 2011, por motivos de saúde, deixou a paroquialidade, colaborando ainda com alguns padres. Durante 45 anos foi diretor do Secretariado das Migrações e Turismo.

Em março de 2017, a Junta de Freguesia de Mateus prestou uma homenagem ao Padre Portelinha, atribuindo-lhe o título de Cidadão Honorário. Na mesma ocasião, foi atribuído o seu nome a uma rua da freguesia.

O Padre Portelinha tinha 92 anos de idade e 65 anos de sacerdócio, grande parte dos quais no concelho de Vila Real.

As cerimónias fúnebres realizar-se-ão amanhã, domingo, dia 21 de junho, pelas 15h00 na Igreja Paroquial de Mateus, com integral cumprimento do distanciamento social e demais regras de combate ao Covid-19, nomeadamente no interior da Casa Mortuária.