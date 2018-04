Padre Joaquim Albertino da Costa distinguido pela Câmara de Ribeira de Pena

O Padre Joaquim Albertino da Costa foi distinguido com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, pelo seu percurso inspirador e pela ação desenvolvida na melhoria do bem-estar da comunidade de Cerva, Limões e Alvadia.

A atribuição desta distinção foi comunicada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, no dia 14 de abril, durante as comemorações do primeiro Centenário da Santa Casa da Misericórdia de Cerva.

Trata-se da primeira personalidade no concelho a ser agraciada com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, como forma de reconhecimento e gratidão pelo vasto legado de obra física e moral, sobretudo no domínio social.

O Padre Joaquim, como é conhecido, é natural de Cerva, onde foi pároco durante cinco décadas. Nos últimos anos, foi ainda responsável pelas paróquias de Limões e de Alvadia. Ao seu trabalho pastoral soma-se uma grande dedicação à causa pública, nomeadamente enquanto Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cerva, estando ainda ligado a outras instituições de referência como o Centro Social e Paroquial de Limões, a Adripóio, a Associação Florestal de Ribeira de Pena, o Agrupamento de Escuteiros de Cerva, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cerva e a Cáritas Diocesana de Vila Real.