Otimização do Sistema de Gestão de Energia da Águas do Norte

A atividade da Águas do Norte (AdNorte) é altamente dependente da energia, na sua maioria energia elétrica. Como tal é um objetivo primordial da empresa otimizar todos os seus recursos, tendo como desafio permanente reduzir custos operacionais. Nesse sentido, torna-se necessário procurar essa otimização de recursos, também por via do aumento da eficiência energética.

Com o intuito de atingir os objetivos do aumento da eficiência energética, considerou-se que a implementação de um Sistema de Gestão de Energia seria a evolução natural para a gestão de energia na AdNorte, e o caminho para a melhoria contínua do mesmo, com vista à redução dos custos e consumos energéticos. Assim, e por forma a ir de encontro a este objetivo, a AdNorte decidiu implementar um Sistema de Gestão de Energia (SGE).

Para assegurar a correta e eficaz implementação do SGE, bem como a realização de ações e melhorias no âmbito do desempenho energético, acrescido da necessidade em dar cumprimento a requisitos legais e normativos, a AdNorte formou uma Equipa de Gestão de Energia (EGE), qualificada, dedicada, experiente e multidisciplinar. Foi assegurado que a EGE, na sua constituição possa conter valências que a dotem de um carácter transversal, com o objetivo de poder atuar nas diferentes áreas.

Nesse sentido, foram definidos como objetivos do Sistema de Gestão de Energia, a melhoria da eficiência energética da AdNorte, a otimização dos recursos energéticos da empresa, a redução dos impactes ambientais, nomeadamente diminuição da emissão de gases com efeito de estufa para atmosfera e o impulso para utilização de energias alternativas e renováveis.

Estes objetivos estão em consonância com as orientações do Grupo AdP, que visam a implementação de medidas de eficiência energética nas empresas do grupo, nomeadamente através do Plano de Eficiência e Produção de Energia (PEPE) e a melhoria da imagem da AdNorte como empresa de referência no setor que adota as melhores práticas de gestão a nível internacional e reforço da imagem da organização relativamente às preocupações das alterações climáticas com a Implementação da Norma ISO 50001.

Assim, em resultado da implementação do Sistema de Gestão de Energia, terminou no passado mês de dezembro a 1.ª Fase da Auditoria de Concessão, para a avaliação do Sistema de Gestão de Energia da Águas do Norte, S.A., de acordo com a norma ISO 50001:2012, com um saldo claramente positivo. Desta forma, estão reunidas as condições para que a AdNorte possa avançar para a 2ª fase da concessão com vista à certificação do seu Sistema de Gestão de Energia, que deverá ocorrer durante a 2ª quinzena do corrente mês.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

