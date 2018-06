Realizou-se no âmbito do Mês da Juventude 2018 a atividade Os Jovens e o Voluntariado, na qual participaram cerca de 50 jovens. Esta iniciativa do Município de Vila Real pretende sensibilizar e despertar os jovens para a importância do voluntariado e da cidadania, incutindo-lhes valores como a solidariedade e a responsabilidade social.

A associação Juvenil Synergia foi a entidade convidada pelo Município para dar a conhecer um pouco do trabalho que desenvolve no concelho de Braga, onde intervém em áreas como as artes urbanas, o gabinete de apoio a projetos e ao nível de projetos europeus.

A iniciativa contou ainda com a participação de dois jovens voluntários, um de nacionalidade italiana e outro de nacionalidade grega, que partilharam a experiência que viveram, pelo período de seis meses, na área do serviço de voluntariado europeu, bem como a importância deste tipo de ações para a aquisição de competências e de enriquecimento pessoal.

Foi ainda destacada a importância de se ser voluntário na sua própria cidade, dando-se a conhecer aos jovens presentes o banco local de voluntariado, que visa fomentar a prática de voluntariado, por um lado, e apoiar as famílias mais carenciadas do concelho, por outro.

Recorde-se que o Mês da Juventude continua a decorrer até ao final do mês de junho oferecendo aos jovens Vila-realenses um conjunto de atividades e experiências que visam, para além do entretenimento, o despertar de novos interesses e perspetivas de futuro.