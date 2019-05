“Os jovens e a escrita” promovido no Espaço da Juventude

A iniciativa “os jovens e a escrita” decorreu no dia 21 de maio, no Espaço Juventude, e teve como protagonista a professora Marina Rocha. Natural de Vila Real concluiu a Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas (Português / Inglês) e o Mestrado em Linguística Aplicada, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em 2013, terminou, na Universidade de Trás- os-Montes e Alto Douro, o Doutoramento em Ciências da Linguagem – Linguística Aplicada com a tese «Para uma abordagem linguística da obra narrativa de António Lobo Antunes – publicada entre 1979 e 2012», tendo sido Bolseira de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Em 2014, completou os estudos de língua inglesa com o CELTA, curso de Inglês da Universidade de Cambridge.



Desde os tempos de faculdade, tem recebido vários prémios científicos da própria Universidade do Porto e de outras fundações, tais como a Fundação Engenheiro António de Almeida e a Fundação Eça de Queirós. Tendo recebido dois prémios literários (2007 e 2008) atribuídos aos seus contos de Natal pelo Grémio Literário Vila-Realense e pela Câmara Municipal de Vila Real.



No âmbito desta iniciativa, a escritora teve a oportunidade de partilhar com os alunos da Escola Secundária de S. Pedro e do CAO- da Nuclisol- Jean Piaget, o seu gosto pela leitura e pela “arte de escrever”, dando a conhecer a sua mais recente obra da editora Chiado, o Romance «Paisagem com Pintor e Menina», que decorre na Côte D’Azur (Sul de França), nos finais do século XIX e século XX, tendo como personagem principal Louise, uma menina sibilina.



Marina Rocha é também autora de livros de apoio ao Exame Nacional de Português de 12º ano, docente do Instituto Politécnico de Bragança e da Escola Miguel Torga, em Sabrosa.