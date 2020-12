Órgãos distritais do PSD de Vila Real tomaram posse

A Assembleia Distrital do Partido Social Democrata (PSD) de Vila Real reuniu, presencialmente e por sistema de videoconferência, no dia 12 de dezembro, no Hotel Miracorgo, em Vila Real, para analisar a atual situação política e as Eleições Autárquicas de 2021, tendo como ponto alto a Tomada de Posse dos órgãos distritais eleitos no passado dia 24 de outubro, para o biénio 2020-2022.

No ato eleitoral Fernando Queiroga foi reeleito como Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, sendo também elegidos Alberto Machado para a Mesa da Assembleia Geral, Pedro Silva para o Conselho de Jurisdição e Luís Tamos para a Comissão de Auditoria Financeira.

O Presidente da Comissão Política Distrital, Fernando Queiroga, salientou “o compromisso que a Comissão Política do PSD assumiu com o Distrito, tendo sempre em linha de conta as políticas de proximidade e o discurso aberto com todas as seções”.

“As Eleições Autárquicas do próximo ano são o grande desafio e responsabilidade para nós. Estamos empenhados em contribuir para o crescimento e desenvolvimento da nossa região, com projetos e iniciativas que vão ao encontro daquilo que é melhor para cada Concelho e para a sua população, contribuindo de forma significativa para um melhor bem-estar de todos. Ambicionamos um futuro mais promissor para o nosso Distrito, para cada Concelho e isso só se torna possível através de resultados consistentes e projetos credíveis, que garantam a continuidade do sucesso do PSD no Distrito de Vila Real”, afirmou Fernando Queiroga.

No final do encontro foi apresentado um voto de pesar e cumprido um minuto de silêncio em memória do ex-Deputado Social Democrata Luís Pedro Pimentel e da professora Maria Dolores Monteiro, falecida recentemente e que muito trabalhou em prol do PSD Distrital.